Parreira: "Não vai ser apenas laboratório" O técnico Carlos Alberto Parreira surpreendeu ao chamar sete novatos para a seleção brasileira que disputará a Copa das Confederações, a partir do dia 18. O atacante Luís Fabiano, do São Paulo, foi confirmado no grupo, assim como o lateral-direito Maurinho, do Cruzeiro. Mas pouca gente apostava na convocação dos atacantes Gil, do Corinthians, e Illan, do Atlético-PR; do volante Dudu, do Vitória; do zagueiro Edu Dracena, do Cruzeiro; e do goleiro Fábio, do Vasco. O Corinthians cederá ainda o zagueiro Fábio Luciano e o lateral Kléber, que já tiveram passagem pela seleção principal. Outros clubes que tiveram três convocados foram Cruzeiro (Alex, Maurinho e Edu Dracena) e Atlético-PR (Illan, Adriano e Kléberson). "Por causa das restrições, o prejuízo da equipe é visível", confessou Parreira. Ele referia-se à ausência dos campeões mundiais Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos e Gilberto Silva na lista - foram poupados para descanso -, e também à impossibilidade de convocar os jogadores do Santos para o torneio, a fim de não prejudicar o clube na Copa Libertadores da América. "Na Copa Ouro, em julho, o Santos vai pagar uma cota de sacrifício", afirmou o coordenador-técnico Zagallo, antecipando que o clube santista cederá vários atletas para a competição em que o Brasil será representado pela seleção olímpica. Parreira voltou atrás na decisão de chamar no máximo dois atletas por clube. Consultou os treinadores de Cruzeiro, Corinthians e Atlético-PR e relacionou três de cada uma dessas equipes. No Cruzeiro, Deivid não teve oportunidade, mas o meia Alex vai poder voltar a vestir a camisa da seleção, ao lado de Edu Dracena e Maurinho. Inesperada mesma foi a convocação de três atletas do Atlético-PR: Kléberson era nome certo. Mas o meia Adriano e o atacante Illan foram "zebras", assim como Dudu, do Vitória. "A Copa das Confederações é para o atleta mostrar serviço e tentar ficar na seleção", avisou Parreira. "Não vai ser apenas um laboratório." O treinador reconheceu que o time estará privado de experiência e de entrosamento, destacando, porém, a qualidade individual dos convocados. "O Luís Fabiano tem vocação nata de artilheiro. O Gil é um jogador moderno, vai à frente, dribla, ataca, defende, vai à linha de fundo, cruza bem. E o Dudu é um jovem talento, atua com elegância, faz gols." A presença de Fábio Luciano e de Edu Dracena pode ser creditada também aos problemas de contusão de quatro zagueiros convocáveis: Edmílson, Roque Júnior, Luisão e Anderson Polga. "Mas é assim que surgem as oportunidades. Cabe a eles aproveitá-las", explicou o treinador. Parreira elogiou o "trabalho de base" das seleções amadoras do Brasil e disse essas equipes estão servindo de fonte para o time principal. Não quis se estender sobre a exclusão de Marcos e Rogério Ceni e confirmou o nome do primeiro titular na competição: Dida. "Fábio e Júlio César são os destaques na posição no Campeonato Brasileiro. Não há restrição a nenhum dos que ficaram fora", garantiu. Confira a lista completa dos convocados: Goleiros: Dida (Milan), Fábio (Vasco) e Júlio César (Flamengo) Laterais: Maurinho (Cruzeiro), Belletti (Villarreal), Kléber (Corinthians) e Fábio Aurélio (Valencia) Zagueiros: Edu Dracena (Cruzeiro), Juan (Bayer Leverkusen), Lúcio (Bayer Leverkusen) e Fábio Luciano (Corinthians) Volantes: Eduardo Costa (Bordeaux), Emerson (Roma), Kléberson (Atlético-PR) e Dudu (Vitória) Meias: Ricardinho (São Paulo), Adriano (Atlético-PR), Alex (Cruzeiro) e Ronaldinho Gaúcho (Paris Saint-Germain) Atacantes: Adriano (Parma), Luís Fabiano (São Paulo), Gil (Corinthians) e Illan (Atlético-PR)