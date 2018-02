Parreira: "O sabor é indescritível" O técnico Carlos Alberto Parreira não ligou para as falhas da seleção brasileira e assumiu a satisfação por ter vencido a Argentina, nesta quarta-feira à noite, em Belo Horizonte. Com os 3 a 1, o Brasil passa à frente na história dos confrontos com 33 vitórias, contra 32 dos argentinos e 25 empates. ?O jogo foi dificílimo. Vale o primeiro lugar na competição, vale a artilharia e vale principalmente ter ganhado da Argentina. O sabor é indescritível. É sem dúvida o grande clássico do futebol. São sete títulos mundiais em campo. Foi muito importante para conseguir dar confiança para o grupo.? O treinador se derramou em elogios para Ronaldo. ?Ele é o maior atacante do mundo e graças a Deus joga na seleção brasileira. Só aqui tem gente que contesta o Ronaldo. Ele mais uma vez fez a diferença.? Apesar de comemorar a vitória, o treinador assumiu que a seleção teve algumas falhas. ?Não houve toque de bola no primeiro tempo. Faltou a aproximação, faltou essa confiança de sair tocando a bola.? Mas elogiou a defesa, apesar das falhas. ?Se houve uma coisa positiva hoje foi o sistema defensivo.?