Parreira: País sediará a Copa de 2010 O Brasil vai ser sede da Copa do Mundo de 2010. Quem garante é o técnico do Corinthians, Carlos Alberto Parreira. Ele disse nesta sexta-feira no Parque São Jorge que o País deverá ganhar a concorrência com a África do Sul. Na sua opinião, os africanos não terão condições de em oito anos se preparar adequadamente para a realização de um Mundial. ?A África do Sul só tem a cidade de Johannesburgo, hoje, pronta para recepcionar uma Copa. Não tem mais nada. Já o Brasil está muito mais adiantado nesse aspecto. Em oito anos terá condição de estruturar os principais estádios e as cidades para uma competição desse nível?, afirmou o treinador. Parreira antecipou que está disposto a fazer parte do Comitê Organizador do Mundial no Brasil. Para ajudar na realização da Copa de 2010 no País, ele pretende passar a experiência de um treinador campeão do mundo na Copa de 1994 e de membro do staff da Fifa como observador técnico. Parreira só não fala em voltar a fazer parte da comissão técnica da seleção em 2003. Seu contrato com o Corinthians vai até dezembro. Ele não sabe qual será o destino a partir de janeiro. O plano da diretoria do clube paulista é renovar seu contrato para a disputa da Copa Libertadores da América do próximo ano, competição que o Corinthians assegurou vaga ao conquistar a Copa do Brasil.