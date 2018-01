Parreira parabeniza Júnior e Rivellino O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, elogiou a contratação de Júnior e Rivellino como técnico e diretor técnico do Corinthians, respectivamente, e parabenizou ambos por terem aceitado o desafio de dirigir o clube paulista. De acordo com Parreira, Júnior foi excelente jogador e com sua experiência contribuirá ainda mais para grandeza do Corinthians. Ele disse ter conversado com o ex-jogador e na ocasião, além de motivar-lhe, explicou que o fato do Corinthians ser um grande clube o dará tranqüilidade e condições para realizar um excelente trabalho. ?É claro que o Júnior vai enfrentar a pressão dos torcedores, o que é comum em um grande clube. Mas internamente poderá trabalhar com toda a segurança?, disse Parreira que nesta sexta-feira visitou a Rio Pan Am Expo 2003. ?Além disso, terá uma excelente comissão técnica, que já conhece os jogadores?. Sobre Rivellino, Parreira lembrou que o craque é uma ?bandeira? do Corinthians e que foi criado dentro do clube. O treinador frisou ainda que o fato de ambos assumirem a equipe nesse momento possibilitará o desenvolvimento de um trabalho de sucesso em 2004. Júnior e Rivellino se apresentam nesta sexta-feia no Parque São Jorge. Sobre a seleção brasileira, que no dia 12 de outubro realiza um amistoso contra a Jamaica, Parreira contou ter desistido de antecipar a sua viagem à Europa em uma semana para assistir alguns amistosos. O treinador destacou ainda que o atacante Denílson, do Bétis, será o último a se apresentar à delegação, na quinta-feira, dia 9, pois tem compromisso pela Copa do Rei, dia 8.