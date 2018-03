Parreira pede calma com os novatos O técnico Carlos Alberto Parreira pediu paciência a quem quer ver logo Diego e Robinho entre os titulares da seleção. Ele disse que a dupla do Santos já mostrou potencial, mas não pode ser exposta a situações de pressão. Estava também se referindo a Pelé, que criticou a ausência de Robinho no empate do Brasil com o México. "A expectativa não é só do rei, é a do torcedor mais humilde. Mas é preciso calma." O treinador disse que não convocará mais de dois atletas de cada clube para a Copa das Confederações, em junho. Na terça-feira, ele viaja para a Europa com o coordenador-técnico Zagallo. Vão assistir a vários jogos entre clubes europeus. Um deles, pela semifinal da Copa dos Campeões, entre Real Madrid e Juventus.