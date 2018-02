Parreira pede paciência para definir o grupo da Copa No dia em que completou 63 anos, Carlos Alberto Parreira mostrou um dos segredos do seu sucesso. Questionado mais uma vez, nesta segunda-feira, sobre o grupo de jogadores que levará para a Copa do Mundo na Alemanha, ele foi direto. ?No futebol, a pressa atrapalha?, explicou o treinador em Frankfurt, na Alemanha, onde fez escala na viagem para Moscou, local do amistoso da seleção brasileira na quarta, contra a Rússia. ?Não dá para dizer com precisão, com tanta antecedência, quem vai ser convocado dia 15 de maio (data-limite da Fifa para inscrição dos jogadores da Copa). Esperem para ver?, pediu Parreira, antes de exemplificar os problemas que pode ter se for apressado. ?Duas semanas atrás, ninguém imaginava que os goleiros para o amistoso do Brasil com a Rússia seriam Rogério Ceni e Gomes e ninguém contava também com a ausência de Ronaldinho Gaúcho - cortado por contusão.? No caso dos goleiros, por exemplo, Parreira já definiu quem levará para a Copa. Mas não quer se precipitar, pois pode ter algum imprevisto como o que aconteceu no amistoso em Moscou. Afinal, os 3 preferidos, Dida (Milan), Marcos (Palmeiras) e Júlio César (Inter de Milão), sofreram contusões e não puderam ser convocados para enfrentar a Rússia. Parreira já definiu que levará para a Alemanha dois goleiros experientes (Dida e Marcos são os favoritos) e mais um novato (Júlio César está na frente), já pensando na renovação para a Copa de 2010. Assim, Rogério Ceni só irá para o Mundial da Alemanha se Marcos ou Dida não estiverem em condições - a opção para a vaga de Júlio César é Gomes, do PSV Eindhoven. Foi exatamente isso o que aconteceu no amistoso com a Rússia. Por isso mesmo, quando perguntado se Rogério Ceni tem chances de ir ao Mundial da Alemanha, Parreira já tinha a resposta pronta: ?Esperem até 15 de maio.? Time - Contra a Rússia, Dida será substituído por Rogério Ceni. Mas Parreira ainda não definiu quem entra no lugar de Ronaldinho Gaúcho, cortado por causa da contusão no tornozelo. Junhinho Pernambucano, Robinho e Ricardinho disputam a vaga de titular. O amistoso de quarta-feira começa às 13 horas (horário de Brasília) e terá transmissão da Globo.