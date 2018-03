Parreira pede tempo ao Botafogo O técnico Carlos Alberto Parreira vai dar uma resposta até sexta-feira ao convite feito pelos dirigentes do Botafogo para que o tetracampeão trabalhe no clube. Caso aceite a proposta, ele terá de definir qual será a sua função: técnico ou diretor de futebol. "Existem as duas possibilidades, tenho que pensar para decidir qual a que me agrada mais", explicou Parreira. Durante o fim de semana, a diretoria do Botafogo fez a proposta ao ex-treinador do Cerro Porteño, depois que Bebeto de Freitas recusou uma oferta para ser diretor do clube. Se Parreira optar por ficar fora de campo, Oswaldo de Oliveira passa a ser o mais cotado para assumir a função de treinador. Juntamente com Parreira, devem chegar ao clube Américo Faria, para ser supervisor, e Moraci Santana, como preparador físico. Ambos são homens de confiança de Parreira.