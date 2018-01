Parreira planeja testes na seleção O técnico Carlos Alberto Parreira vai aproveitar os três dias de treino em Leicester, Inglaterra, local do amistoso do dia 12 com a Jamaica, para fazer alguns testes que possam servir como opção em jogos futuros da seleção brasileira pelas Eliminatórias do Mundial de 2006. Como desta vez não contará com Renato e Diego, do Santos, além de Alex, do Cruzeiro, jogadores bem cotados para disputar a vaga de titular no time, o treinador quer experimentar Juninho Paulista e também Juninho Pernambucano em situações de jogo. Parreira não escondeu sua intenção de fazer modificações no time. Admitiu que pelos menos duas posições deverão ser testadas contra a Jamaica. "A princípio, devo realizar duas mudanças, mas não está descartada a possibilidade de escalar a equipe que atuou contra a Colômbia para começar a partida", disse o treinador. Apesar de não admitir, uma das principais preocupações de Parreira está na inconsistência dos mais jovens, ou no caso de Alex, na alternância de suas boas exibições durante a carreira. Tanto Elano, outro do Santos, quanto Renato e Diego são valores que poderão ou não confirmar suas boas performances até a Copa de 2006. "É muito cedo fazer prognósticos. É preciso ter calma e caminhar gradativamente. Todos eles têm muita qualidade, isso é inegável." Parreira não quer correr o risco de ficar refém das ?promessas?, que podem ou não se concretizar. Juninho Paulista e Juninho Permanbucano já provaram que possuem condições de ser titulares na seleção, além de terem adquirido a experiência necessária ao longo dos anos. "O Juninho Paulista já foi campeão do mundo", lembrou o técnico, ao revelar um dos motivos para convocá-lo, reafirmando o seu desejo de contar com jogadores experientes, capazes de suportar a pressão por estarem na seleção.