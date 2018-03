Parreira pode dirigir o Botafogo O técnico tetracampeão mundial Carlos Alberto Parreira vai se reunir com os dirigentes do Botafogo para responder se aceita o convite para trabalhar no clube ? poder ser técnico ou diretor de Futebol. São grandes as chances de o treinador ser contratados pelo clube. Hoje Parreira esteve no Rio Grande do Sul, onde foi homenageado. O meia Alexandre Gaúcho, em um desabafo, criticou a diretoria alvinegra por causa do atraso de aproximadamente sete meses em seus salários. O jogador ameaçou ir à Justiça para resolver sua situação. "(a diretoria) Fica pagando só alguns e, agora, faltando três meses para o fim do semestre, a equipe está fora dos campeonatos. Preciso e mereço o dinheiro e eles só querem pagar a metade do que me devem", protestou.