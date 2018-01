Parreira: "Portugal será mais fácil" O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, já está pensando no próximo adversário da equipe, Portugal, no dia 29 de março, e disse acreditar que o amistoso será mais "fácil" do que o realizado contra a China. Hoje, durante uma escala em Frankfurt, na viagem de retorno ao País, o treinador argumentou, por telefone, que os portugueses irão "sair para o jogo" e não ficarão na defesa, como aconteceu com os chineses. "A maior qualidade dos portugueses em comparação com a China é enorme e indiscutível. Mas, eles vão facilitar a nossa maneira de jogar, porque não vão atuar na defesa", disse Parreira. "Além disso, eles enfrentam o mesmo problema que o nosso. Vários jogadores de Portugal atuam fora do país, o que dificulta os treinamentos." Com a calma e a serenidade de sempre, Parreira usou os mesmos argumentos para considerar normal os resultados dos amistosos internacionais, realizados na quarta-feira. Ressaltou que seleções como Inglaterra, França e Argentina, derrotadas por Austrália, República Tcheca e Holanda, respectivamente, vivem situação semelhante. "A dificuldade para reunir os jogadores é a mesma. Por isso, quando pegam uma seleção como a China, por exemplo, que vinha treinando desde janeiro, sofrem com os mesmos problemas", contou Parreira. "Os atletas se reúnem, não possuem tempo para treinar e ainda jogam contra equipes que colocam 11 atletas na defesa." O técnico da seleção não se furtou de tecer elogios a jogadores brasileiros e ainda os defendeu das críticas recebidas. Voltou a lembrar o desgaste com a viagem, a falta de treinos e entrosamento do time. "O Brasil tem uma qualidade impressionante. Isso você percebe até quando os atletas estão sentado à mesa, por exemplo, almoçando. É só olhar e fazer uma análise dos atletas a disposição", frisou Parreira. "Se tivermos uns 15 dias de treino, teremos pelo menos a mesma qualidade da Copa do Mundo (da Coréia e Japão, do ano passado)." A comissão técnica, assim como o goleiro Júlio César, do Flamengo; o meia Kléberson, do Atlético-PR; além dos zagueiros Anderson Polga, do Grêmio; e Luisão, do Cruzeiro; desembarcam amanhã pela manhã no Brasil. A previsão é a de que a convocação dos jogadores, que atuam por clubes internacionais, para o amistoso contra Portugal aconteça no dia 13 de março.