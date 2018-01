Parreira poupou Marcos para Série B O técnico Carlos Alberto Parreira decidiu convocar o goleiro Júlio César para poupar Marcos, do Palmeiras. O treinador disse nesta segunda-feira que essa foi a solução encontrada para não prejudicar o jogador que vai entrar na fase mais importante do Campeonato Brasileiro da Série B. ?A idéia inicial era chamar o Marcos, mas como o Palmeiras fará um jogo no dia 11, que poderá levá-lo à primeira divisão, nós chamamos o Júlio César, até porque o time do Flamengo já jogou sem ele e não está disputando as primeiras e nem as últimas colocações?, disse.