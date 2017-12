Parreira prefere jogar fora do Brasil O técnico Carlos Alberto Parreira vem dando pistas de que prefere ver o Brasil atuando fora de casa, nas eliminatórias do Mundial de 2006. E a razão é simples. Ele está convicto de que os adversários, diante da própria torcida, são obrigados a se lançar à frente, o que torna o jogo mais vistoso e interessante para o público. De acordo com o treinador, vai ser assim domingo, em Lima, pela terceira rodada da competição. "O Peru não deixará de lado suas características ofensivas e buscará o ataque, cedendo espaços. Vai ser um jogo franco, com muitos gols, com certeza." Para levar vantagem na contagem final dos gols, ele aposta na eficiência de Ronaldo e Rivaldo e na juventude de Kaká. "O Rivaldo cresce em estímulo quando serve a seleção, o Ronaldo já prometeu um gol e o Kaká está com uma disposição, uma vontade incrível." Apesar da insistência de um repórter, ávido em saber o motivo da opção pelo ex-jogador do São Paulo e não por Alex, na vaga de Ronaldinho Gaúcho, Parreira limitou-se a dizer que escalou Kaká porque assim achou melhor. "Só isso." O técnico disse que o Brasil não pode se preocupar com a forma de atuar do adversário. Apenas tomar cuidado com alguns aspectos. "O Pizarro está muito bem, o Mendoza merece ser vigiado, é bom na finalização", disse, referindo-se aos dois atacantes do Peru, negando a possibilidade de marcação especial a algum deles. No entanto, observou o técnico, o Brasil tem de fazer prevalecer seu maior prestígio e qualidade. "Deve impor sua maneira de jogar." Ele foi claro ao falar do modo mais eficaz de deter o ímpeto dos peruanos. "Basta fechar bem os espaços e marcar com dureza", comentou, ressaltando que o vigor, no caso, não poderia ser confundido com jogadas desleais. Ao lamentar mais uma vez a ausência de Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos, ambos contundidos, fez elogios aos substitutos, Kaká e Júnior. A convicção de que a partida em Lima será marcada pela quantidade de gols se deve também ao estilo de trabalho do treinador do Peru, o brasileiro Paulo Autuori. "Ele é um técnico que busca a todo custo a vitória e como daqui do nosso lado temos o mesmo costume, é só esperar para ver."