Parreira preocupado com futuro do Corinthians Corinthians e River Plate jogavam na tarde de quarta-feira pela Libertadores. O ex-corintiano Carlos Alberto Parreira assistia à partida, pela Fox Sports, no Aeroporto de Guadalajara e torcia pelos brasileiros. Ficou feliz quando Jorge Wagner abriu o placar. Faltando cerca de 10 minutos para o fim, porém, foi obrigado a deixar a televisão. É que os funcionários da companhia aérea Mexicana chamaram os passageiros para o embarque - estava voltando para o Brasil após o amistoso com o México. Quando estava na fila, foi avisado de que os argentinos haviam virado o jogo. Quase não acreditou, lamentou o fato e demonstrou bastante preocupação. "O River já vinha jogando bem e vai ganhar bastante moral com esse resultado, uma vitória contra o Corinthians anima", afirmou. O técnico da seleção acredita que o resultado foi ruim para os paulistas pela forma como ele ocorreu, embora uma vitória simples, em São Paulo, leve pelo menos a decisão da vaga para os pênaltis. "A pior coisa no futebol é quando um time tem um jogador expulso e ainda leva um gol logo em seguida. Isso aconteceu com o River", comentou ele, acreditando que, naquele momento do confronto, o Corinthians estava com a vitória nas mãos. Parreira isentou, no entanto, seu colega Geninho de qualquer culpa pela derrota. Não criticou a opção do corintiano de ter posto em campo um time defensivo, mesmo perdendo o jogo. "Apesar da pressão, o Corinthians estava segurando bem o River." A maior lamentação do treinador foi em relação à expulsão do lateral-esquerdo Kléber, o qual considera ótimo jogador, mas acha que precisa ter um pouco mais de tranqüilidade em determinadas ocasiões. "Será um grande desfalque para o jogo de volta. A ausência do Kléber talvez seja até mais preocupante do que a derrota por 2 a 1", observou Parreira, que, no entanto, ainda confia na classificação de seu ex-time. Kléber, que também recebeu cartão vermelho no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, pode, em breve, aparecer na seleção. Mas, antes, terá de pôr "a cabeça no lugar".