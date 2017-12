Parreira prevê dificuldades nos confrontos O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, admitiu nesta sexta-feira, durante a convocação para os primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, que vai encontrar muitas dificuldades tanto contra os colombianos quanto contra os equatorianos. Segundo ele, a falta de entrosamento do grupo brasileiro e a evolução dos adversários vão pesar contra o Brasil. Parreira observou o último amistoso da Colômbia e ficou surpreso com o que viu. ?Apesar deles jogarem sem quatro titulares, a parte tática da Colômbia cresceu muito nos últimos anos, e não podemos menosprezá-los. E o Equador foi segundo colocado nas eliminatórias da Copa de 2002 e manteve o técnico desde então?. O treinador ressaltou ainda a preocupação com a forma física dos jogadores, que estarão atuando no Campeonato Brasileiro, em ritmo de decisão, e nos torneios internacionais pela Europa.