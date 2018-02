Parreira prevê jogo "complicado" no Chile Uma reunião entre os jogadores e Carlos Alberto Parreira, na sexta-feira à noite, no Sheraton Santiago, definiu como o Brasil tem de enfrentar o Chile, neste domingo, 22h30, pela sétima rodada das Eliminatórias de 2006, em Santiago. Parreira fez um apelo para que deixassem de lado a vitória contra a Argentina (3 a 1). A ordem foi uma só: pensar firme no Chile. Disse o técnico que a resposta dos jogadores foi muito positiva. A Argentina é passado. Mas o jogo contra Chile, alertou Parreira, será muito complicado para a seleção brasileira. "Joguem o máximo porque na segunda-feira vocês entrarão de férias", pediu o treinador. Não foi um blefe do técnico do Brasil. Sua preocupação com os chilenos não passa apenas pelo fato de o jogo ser na casa deles, sob frio intenso (previsão de um grau) e a pressão da torcida. "O Chile está mais confiante, mais aceso, ligado. Nas Eliminatórias passadas, terminaram em último e agora estão brigando pela liderança. Jogam no mesmo esquema nosso (4-3-1-2) e sabem da importância que é vencer o Brasil", avisou Parreira aos que apostam em goleada da seleção só porque o time demoliu a Argentina na quarta-feira. Ao mesmo tempo que expôs a dificuldade que o seu time terá hoje no Estádio Nacional, Parreira concordou com a tese do técnico chileno Juvenal Olmos que disse: "Não basta jogar bem para vencer o Brasil, tem de jogar de forma brilhante." "Olmos está certo. Quem quiser derrotar o Brasil tem de jogar muito, muito bem contra os pentacampeões do mundo. Por isso que todas as seleções que enfrentam o Brasil jogam o jogo da sua vida. O Chile não será diferente", disse Parreira. E até por esse aspecto, alertou os jogadores da seleção das dificuldades que enfrentarão no Estádio Nacional. E reforçou o argumento de que uma vitória hoje é sinônimo de tranqüilidade pelo menos até setembro, quando retornam os confrontos nas Eliminatórias. "Fizemos uma reunião com os jogadores e deu para perceber que a adrenalina baixou. Todos disseram que vencer o Chile será fundamental para a boa continuidade nas Eliminatórias. Todos estão embuídos do espírito de luta e vontade de vencer", comtou Parreira. Roberto Carlos disse que contra o Chile o Brasil tem de encarar como "o jogo da inteligência". O lateral-esquerdo concorda com Parreira de que não será nada fácil superar os chilenos. "Não costumo comparar jogos. Contra a Argentina tínhamos obrigações, pressões. Agora vamos enfrentar o Chile, este é o jogo da inteligência, estudar bem o adversário, nada de se expor. Eles é que têm de sair, isso pode ser muito bom para nós. Mas não tenho dúvida de que será complicado para o Brasil. Queremos os três pontos para dar tranqüilidade na seqüência das Eliminatórias." Os três pontos também foram usados por Parreira como alerta aos jogadores. O técnico mostrou os números das Eliminatórias comprovando que o equilíbrio é muito grande. Não é permitido vacilar. "Éramos o quarto colocado antes de enfrentar a Argentina. Vencemos e pulamos para o primeiro lugar. Daí a importância dos três pontos numa competição como essa que é bem diferente do Mundial. Não se pode deixar escapulir. A diferença de pontos entre o primeiro e o sexto é muito pequena. Perdeu e você cai lá para embaixo." Para sustentar a liderança das Eliminatórias, Parreira escalou o mesmo time que derrotou a Argentina apenas com Edu no lugar de Zé Roberto, suspenso pelo segundo cartão. Estão "pendurados" com um cartão: Ronaldo, Kaká, Cafu e Alex. O próximo adversário do Brasil será a Bolívia, em setembro, no Morumbi, em São Paulo. E Parreira completa hoje 80 jogos no comando da seleção brasileira, somando as três passagens como técnico: em 1984; de 1991 a 1994; e a atual, desde fevereiro de 2003.