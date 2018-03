Parreira prevê volta rápida de Zagallo O treinador Carlos Alberto Parreira mostrou otimismo com a recuperação de Zagallo, que foi operado na terça-feira. E revelou que espera contar com o coordenador-técnico da seleção brasileira já no jogo contra a Argentina, dia 8 de junho, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa. Na terça-feira, Zagallo sofreu uma cirurgia para desobstruir o duodeno (que liga o estômago ao intestino delgado). A operação durou aproximadamente quatro horas e, ao final, um pedaço de tecido foi retirado para um exame de biópsia, com o objetivo de constatar se o material era maligno ou benigno. Zagallo, de 73 anos, permanece internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Samaritano, no Rio. E, apesar de não ser confirmada oficialmente, a previsão é a de que na sexta-feira ele seja transferido para um quarto. O boletim médico divulgado nesta quarta-feira, assinado pelo médico José Luiz Spicacci, ressaltou que a recuperação de Zagallo é ?muito satisfatória?. "O homem é um iluminado por Deus. Conversei com a esposa dele e a suspeita de ser algo mais grave foi realmente afastada. O Zagallo vai se recuperar bem", contou Parreira. "Não sei se dará tempo para o jogo contra o Paraguai (dia 6, em Porto Alegre), mas, com certeza, contra a Argentina ele estará conosco."