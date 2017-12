Parreira prioriza treino físico na manhã desta quarta O treinador da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, não quer esquecer do fôlego de seus jogadores para a disputa da Copa do Mundo. Para tanto, o técnico deixou seus comandados, no treinamento da manhã desta quarta-feira (horário local), no CT Sport Park, em Königstein (Alemanha), sob a orientação dos preparadores físicos Moraci Sant´Anna e Paulo Paixão. Divididos em dois grupos de 10 - os goleiros fizeram exercícios específicos com o preparador Wendell -, os jogadores foram submetidos a exaustivos exercícios de força, explosão e velocidade. Nos últimos 30 minutos de treinamento, Parreira preferiu dar uma relaxada para os atletas e realizou um coletivo de dois toques em metade do gramado. No treino previsto para o período da tarde, o treinador deverá explorar o lado tático e tentar arrumar o posicionamento de seus jogadores em jogadas ofensivas e defensivas. A seqüência da programação da seleção prosseguirá nesta quinta com mais um treinamento, apenas no período da tarde. O treino está previsto para acontecer na cidade de Offenbach, com a presença de torcedores, mas ainda precisa de confirmação oficial - o gramado ainda estava sendo reformado no início desta semana.