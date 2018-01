Parreira procura um líder para seleção Nem tudo é empolgação na delegação brasileira que está na França. Se por um lado os integrantes da comissão técnica vibram com a tranqüilidade que a primeira vitória ?Era Parreira? trouxe, por outro já perceberam uma fragilidade: a seleção ainda não tem um líder. Tal figura é considerada fundamental para o bom desenvolvimento do trabalho, tanto na Copa das Confederações como durante as Eliminatórias para a Copa de 2006. Parreira e Zagallo sabem que os mais cotados para o ?cargo? são Ronaldo e Roberto Carlos. Mas esbarram na pergunta exposta pela ausência de ambos na França: E quando eles não estiverem no grupo? Contusões e suspensões podem barrá-los a qualquer momento. "Temos outros nomes, como o Ricardinho e o Dida", afirmou Parreira, dando a entender que o meia são-paulino é mesmo o favorito. "O Ricardinho se comunica bem e é importante ter esse elo de ligação entre o grupo de atletas e a comissão técnica." Um detalhe é praticamente certo. O líder, seja ele quem for, será remanescente do grupo que conquistou o quinto título mundial para o futebol brasileiro na Copa do Mundo da Coréia do Sul e do Japão, em 2002. O treinador já percebeu que esses atletas têm forte influência sobre os mais jovens, que os respeitam bastante. Aliás, é essa a justificativa também para Parreira ter insistido em contar com Ronaldinho Gaúcho na equipe. Além do forte apelo de marketing e mídia que traz consigo por jogar no futebol francês, o meia-atacante do Paris Saint-Germain possui o rótula de pentacampeão. "É, sem dúvida, a principal figura desse time e conta com respeito, tanto dos adversários como dos próprios companheiros", explicou Parreira. Mas, o jeitão peculiar, uma mistura de brincalhão e tímido, não faz de Ronaldinho Gaúcho um candidato a líder do grupo. Chegada - O grupo que vai disputar a Copa das Confederações ficou completo nesta sexta-feira. Juntaram-se à delegação os cruzeirenses Maurinho, Edu Dracena e Alex, além do flamenguista Júlio César. "Estou no melhor momento da carreira e defender a seleção logo depois da conquista da Copa do Brasil é, sem dúvida, algo muito especial", afirmou Alex. "A experiência que adquiri nos últimos anos me fizeram ser um jogador mais regular. Não fico mais tão incomodado com o que as pessoas falam ou deixam de falar de mim. Antes isso me abalava bastante. Mas agora mudou."