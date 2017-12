Parreira quer a vaga para a Copa já O técnico Carlos Alberto Parreira já está com o discurso pronto para a primeira reunião da semana com a seleção brasileira, que se apresentará amanhã, no Rio, e depois seguirá à concentração de Teresópolis, na região serrana do Estado. Ele vai dizer aos convocados que todos devem pensar nas próximas horas apenas em vencer o Chile, domingo, até mesmo sem jogar bem, o que garantiria o Brasil na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. "Que seja de 1 a 0, vale gol de canela, não quero me preocupar com isso. O que importa é conseguir em Brasília a vaga para o Mundial." Ele não quis falar sobre o time que deverá escalar, evitando declarações mais precisas sobre a hipótese de começar a partida com Robinho. "Só vou definir a equipe no final da semana, nem adianta perguntar." Parreira disse que espera obter nove pontos nas três partidas restantes do Brasil nas eliminatórias do Mundial de 2006 - depois de Chile, enfrenta Bolívia, em La Paz, e Venezuela, em local ainda indefinido, mas em território nacional. Dessa forma, pretende ver a seleção disputar o primeiro lugar das eliminatórias com a Argentina. "Mas, repito, vamos primeiro pensar no Chile." Ele comentou sorridente a primeira rodada de campeonatos europeus, em que vários jogadores brasileiros se saíram bem. Citou Ronaldo, Robinho e Adriano e depois lamentou a venda do atacante Fred, do Cruzeiro, para o Lyon. "É a realidade, ninguém consegue segurar grandes valores aqui no Brasil." O técnico ainda falou sobre os últimos dias agitados de Robinho. Ao ser indagado a respeito do drible de letra aplicado pelo atacante em seu colega Ronaldo, durante um treino do Real Madrid, Parreira foi diplomático e evitou polemizar. "Achei muito engraçado. Ele mostrou a que veio. O Ronaldo ficou até desconcertado." Abraço - Parreira esteve à tarde num restaurante da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, ao lado do coordenador da seleção, Zagallo, para homenagem aos jogadores da seleção sub-17 que vão disputar o Campeonato Mundial da categoria, de 16 de setembro a 2 de outubro, no Peru. Antes do almoço, o treinador conheceu Kerlon, o jovem atacante do Cruzeiro, de 17 anos, conhecido pelo drible da ?foca?, em que equilibra a bola na cabeça e sai em direção ao gol adversário. Desejou-lhe sorte e que não desista de aplicar o drible. Pouco depois, Kerlon foi avisado que seria cortado do grupo do Mundial, por causa de uma lesão de tornozelo. "Tive o dia mais feliz e mais triste de minha vida. Estou abalado pelo corte, mas recompensado por ter ouvido de Parreira palavras muito bonitas. Conversar com ele não tem preço", comentou Kerlon.