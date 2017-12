Parreira quer atenção dos zagueiros O coletivo que antecedeu a viagem para Lima foi marcado pela preocupação do técnico Carlos Alberto Parreira, com a posição correta dos jogadores no momento em que o time adversário tiver a seu favor cobranças de escanteios ou de faltas laterais, próximas à area. Para um treino de 45 minutos, que terminou com a vitória dos titulares por 3 a 0, Parreira dispensou 14 minutos seguidos para orientar a defesa nessas situações. O único que sobrava era Ronaldo. Ele ficava no meio-de-campo, batendo papo com os reservas Belletti e Leandro Silva ou ?esquentando? o goleiro Júlio César com chutes despretensiosos de longa distância. Enquanto isso, no lado oposto, todos os outros 18 jogadores participavam diretamente do "ensaio tático", definição dada pelo coordenador Zagallo. "O importante é que cada um saiba onde deve estar na hora de um ?córner?, de uma falta em que a bola é alçada sobre a área; até para conseguir o rebote e a gente ter a oportunidade de um contra-ataque", disse o treinador. Com a bola rolando, sem paralisações, Ronaldo fez 1 a 0, numa cabeçada certeira, em ótimo lance de Cafu pela direita. Em seguida, o zagueiro Lúcio, também de cabeça, ampliou. Emerson, sem marcação, fechou o placar do treino, disputado na Granja Comary, em Teresópolis, sob chuva e frio. "Os treinos de quinta-feira e de hoje chegaram a estar ameaçados por causa do tempo", prosseguiu o técnico. A poucos minutos do fim da atividade, houve uma inversão no ensaio tático e os jogadores titulares é que passaram a cobrar escanteios e faltas. Kaká e Zé Roberto eram os mais encarregados de fazer as cobranças. Os dois zagueiros, Lúcio e Roque Júnior, se misturavam aos demais dentro da área para tentar o cabeceio, enquanto os laterais Júnior e Cafu e o meia Emerson permaneciam atrás, a fim de evitar surpresas. Parreira fez três alterações depois de Emerson marcar o terceiro gol. Kaká cedeu a vez a Alex, Rivaldo saiu para dar lugar a Luís Fabiano e Emerson foi substituído por Renato. Se o Brasil não estiver bem contra o Peru, o treinador vai repetir pelo menos uma dessas mudanças. É assim que ele trabalha. Sem a obrigação de trocar alguém por problema médico, Parreira só mudará o time, durante o jogo, promovendo aqueles que treinaram entre os titulares na semana de preparação, mesmo que por pouco tempo. Na entrevista coletiva, concedida após o coletivo, o técnico disse que entre Renato e Juninho Pernambucano apenas um será inscrito no jogo para figurar entre os reservas. Ao todo, quatro atletas dos 22 convocados não assinam a súmula, ou seja, não têm nenhuma participação na partida.