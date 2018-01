Parreira quer comissão democrática O novo treinador da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, quer uma comissão técnica democrática, com muita conversa e diálogo para acertar o time rumo à Copa do Mundo de 2006. Embora tenha chamado a responsabilidade de ?único? técnico da equipe para si, disse que vai querer trabalhar em conjunto com toda a comissão. ?A seleção não pode ter dois treinadores, mas com certeza todas as decisões a serem tomadas serão antes consultadas com o Jairo (assistente-técnico) e o Zagallo?, garantiu.