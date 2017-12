Parreira quer Corinthians "ligado" A forma até displicente como o Corinthians perdeu para o Flamengo - de virada e com um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo -? será o ponto de partida do time de Carlos Alberto Parreira para alcançar a reabilitação na partida deste domingo, às 16h, contra o Guarani, em Campinas. No entendimento do técnico, capacidade a sua equipe já mostrou tanto no Rio-São Paulo quanto na Copa do Brasil. O problema é que a seqüência de bons resultados nas duas competições mexeu com a cabeça dos jogadores, especialmente no jogo contra o Flamengo. O time se desconcentrou e acabou perdendo uma invencibilidade de sete jogos por pura falta de atenção. É justamente isso que Parreira não vai aceitar na partida diante do Guarani. "Quero o meu time mais ligado no jogo, um pouco de tensão faz bem. É preciso estar sempre alerta porque você nunca sabe quando e de onde vem o perigo." Numa breve avaliação feita aos jogadores, Parreira explicou que os três pontos que o time deixou de ganhar no Maracanã seriam fatais se os quatro classificados fossem definidos na rodada passada. E lembrou que um novo tropeço nas mesmas condições pode deixar a equipe bem longe das finais do torneio. "Numa única rodada, caímos da segunda para a quinta posição e saímos da zona de classificação. Pior do que isso: perdemos três pontos num jogo em que tínhamos tudo para ganhar." Neste domingo, Parreira imagina que a sua equipe possa fazer o caminho inverso. Com uma vitória em Campinas, o Corinthians poderá voltar à zona de classificação ? entre os quatro primeiros colocados. Ele entende que a competição está entrando numa fase decisiva, só com clássicos e os confrontos diretos é que vão definir quem seguirá na competição. "Chegamos a uma fase em que a equipe vai mostrar até onde pode chegar." Prova maior da confiança que tem na equipe e no sistema tático Parreira deu já na quarta-feira, ao anunciar que manteria os três atacantes. "Vamos manter essa brincadeira. Está gostoso assim." Satisfeito com o desempenho do ataque, que tem feito muitos gols Parreira só não abre mão da participação coletiva na marcação. "O esquema com três atacantes só está dando certo porque todo mundo participa da marcação quando a bola está com o adversário. Sem esse equilíbrio nenhum time consegue andar, independentemente do número de jogasdores que atuam no ataque." A única alteração na escalação só foi feita por obrigação: como Scheidt foi expulso na última partida, Batata iria reassumir a quarta-zaga, mas voltou a sentir uma contusão nos treinos deste sábado e o garoto Anderson vai começar jogando. Parreira ficou satisfeito com o rendimento de Vampeta, Kléber e Dida no coletivo de sexta-feira. Apesar de terem ficado à disposição da Seleção Brasileira por quatro dias em Cuiabá, nenhum deles jogou o tempo todo contra a Islândia. Também não demonstraram cansaço pela viagem de volta, na sexta-feira. Vampeta se diz ansioso por enfrentar o Guarani. "Numa fase como esta, em que o grupo que vai disputar a Copa está sendo definido estar em atividade é um grande negócio. Como sempre digo, o Corinthians é a minha maior vitrine." Quanto às falhas de domingo passado, não vê como relacioná-las ao jogo, em Campinas. "Errar faz parte do futebol. Mas é improvável que o Corinthians cometa as mesmas falhas duas vezes consecutivas." Entre os outros jogadores também há a certeza de que as falhas do último jogo não serão repetidas. O goleiro Dida, por exemplo, acha que o Corinthians não conseguirá repetir uma atuação tão infeliz como a do primeiro tempo do jogo com o Flamengo. "Claro que o time perdeu a concentração no finalzinho da partida e acabou perdendo a chance de vencer nos últimos minutos, mas ninguém pode esquecer que também no segundo tempo o time jogou um grande futebol. Virou o placar para 3 a 2 jogando bem e é isso que interessa. Quer dizer: temos qualidade para vencer o Guarani, com todo respeito ao adversário."