Parreira quer enfrentar os melhores O técnico Carlos Alberto Parreira gostou muito do amistoso contra a Alemanha, nesta quarta-feira, em Berlim. De acordo com o treinador, é bom para que os jogadores da seleção brasileira comecem a se acostumar com o que vão enfrentar na Copa do Mundo de 2006. "Levando em conta as ausências, foi um jogo muito positivo para nós. São em partidas desse nível que você avalia o estágio do jogador e o que ele pode render." O treinador fará um pedido a Ricardo Teixeira, presidente da CBF. Quer que o Brasil enfrente muitos adversários desse nível. "Quanto mais partidas assim, melhor. Vou pedir ao Ricardo Teixeira. Mas eu quero jogar na Europa, porque é lá que será a Copa do Mundo. Temos de enfrentar mais vezes a Alemanha, e jogar com equipes como a Itália. Isso faz o jogador crescer", comenta o treinador brasileiro. Em relação ao jogo, o comandante da seleção brasileira não ficou satisfeito com o rendimento do time. Segundo ele, a equipe não conseguiu mostrar o mesmo futebol da partida contra os bolivianos, no domingo, principalmente no primeiro tempo. "Não tivemos força no ataque. Ficamos muito presos à marcação alemã", admite o técnico. "Na segunda etapa nós corrigimos algumas coisas, tanto que o Júlio César não fez nenhuma defesa." Parreira destacou ainda a atuação de Ronaldo. "Ele fez um partidaço. Levou vantagem fisicamente em todas as jogadas. E ganhar dos alemães na força física não é fácil." Pelas palavras do treinador, Edmílson será o novo titular do meio-de-campo. "É um jogador muito versátil. Sempre que a seleção contar com todos os jogadores à disposição, ele será opção para atuar como volante. E, no momento, tem vantagem sobre Gilberto Silva." Parreira disse ainda que torce muito por Jurgen Klinsmann, novo técnico da Alemanha, e acha que ele terá sucesso. "Os alemães jogaram como se fosse uma final de Copa do Mundo. Torço para que o Klinsmann se dê bem." E o treinador brasileiro fez questão de destacar o gol brasileiro, marcado por Ronaldinho Gaúcho, em cobrança de falta perfeita. "Foi um golaço, que só brasileiro pode fazer."