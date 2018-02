Parreira quer espírito guerreiro na Copa da Alemanha Em entrevista coletiva realizada no Rio, na tarde desta terça-feira, após anunciar a convocação para o amistoso contra a Rússia, o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, disse que na Copa do Mundo a equipe precisará de espírito guerreiro para ser campeã. ?A Copa do Mundo vai ser uma guerra, apesar de eu não gostar de usar essa expressão para o esporte, mas será uma guerra, serão todos contra o Brasil e precisaremos ter espírito de guerreiros?. O técnico fez questão de lembrar que apesar da ótima fase por que passa a seleção, isso não servirá para nada durante o Mundial. ?Os resultados estão a nosso lado, mostrando que estamos no caminho certo. Nada diz que será fundamental para ganhar a Copa, mas mostra que estamos no caminho certo. O caminho para o hexacampeonato não é o que Parreira gostaria de trilhar. Afirmou que gostaria de ter mais amistosos, um em fevereiro, outro em março e mais um em abril para ajustar a seleção, mas disse ser preciso cumprir o calendário e se dá por satisfeito por ter disputado as Eliminatórias e a Copa das Confederações para montar a base do time. Mesmo dizendo já ter testado 83 jogadores, Parreira lembrou que só poderá levar 23 para a Copa e deixou claro o que serve de referência para suas convocações. ?Temos muito poucas dúvidas. Precisamos prever coisas que podem acontecer ou não, questões técnicas, cartões vermelhos, contusões. Precisamos de um time equilibrado e precisamos convocar pensando nessas diversas situações. Já testamos 83 jogadores, mas só podemos levar 23.? No dia 15 de maio será divulgada a lista final de convocação para a Copa e Parreira conta com Cafu. ?É difícil falar sobre o Cafu. Não dominamos a parte médica e física. Eu apostaria que o Cafu estará na nossa estréia. Tem 35 anos, mas tem uma saúde que eu jamais vi em outro jogador.? Nesta quinta-feira, Cafu fará uma artroscopia no joelho direito e, por isso, não foi convocado para o amistoso contra a Rússia.