Parreira quer que McCarthy volte a defender a África do Sul O técnico brasileiro Carlos Alberto Parreira disse nesta sexta-feira que espera que o atacante Benni McCarthy, um dos destaques do Campeonato Inglês, encerre o seu boicote e volte a defender a seleção da África do Sul. McCarthy, que não veste a camisa sul-africana desde 2005, marcou o gol que deu a vitória ao Blackburn sobre o Arsenal, na última quarta-feira, resultado que garantiu a equipe nas quartas-de-final da Copa da Inglaterra. "Tudo o que eu sei é que McCarthy escreveu uma carta informando que não queria mais atuar na equipe nacional. Porém, vejo ele atuando em minha seleção no futuro", disse Parreira, que assumiu a África do Sul no começo deste ano. Atualmente com 29 anos, McCarthy teria desistido de atuar pela seleção sul-africana por ter sido apontado como o principal responsável pela não classificação do país ao Mundial da Alemanha, disputado no ano passado. A África do Sul será a sede da próxima Copa do Mundo, que acontecerá em 2010.