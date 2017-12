Parreira quer retomar ritmo da Copa das Confederações O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, disse que o objetivo da seleção brasileira durante a preparação para a Copa do Mundo deve ser retomar o ritmo apresentado há um ano, quando venceu a Copa das Confederações. "Com a seqüência de trabalho, com certeza a gente vai reencontrar a forma do ano passado", disse o treinador ao site da CBF, sobre o treino realizado neste sábado, avaliado pelo técnico como "de médio para bom". "Houve coisas que evoluíram, mas certamente tem muita coisa que ainda precisa ser melhorada", afirmou o treinador da seleção, que na tarde deste domingo comanda a equipe num jogo-treino contra juniores do Fluminense que estavam em excursão pela Europa, disputando torneios amistosos. Na manhã deste domingo, os jogadores da seleção tiveram seu primeiro dia de folga desde o início dos treinos, e aproveitaram para gastar os dedos no videogame, o passatempo favoritos dos atletas. Na segunda-feira, a equipe volta a treinar apenas no período da tarde, e na seqüência viaja para a Basiléia, onde enfrenta, na terça-feira, a seleção da Lucerna, em amistoso marcado para as 15h30 de Brasília. Na quarta-feira, a seleção volta para a Weggis e treina somente à tarde. Mais dois dias de treinos em período integral estão marcados para quinta e sexta-feira da semana que vem, no Estádio Thermoplan, em Weggis. No sábado, novamente haverá treino à tarde, seguido de viagem para Genebra, a última parada da seleção na Suíça. No domingo, após o jogo com a Nova Zelândia, às 13 horas de Brasília, a equipe embarca para Königstein, na Alemanha, sede da etapa final de preparação para o Mundial.