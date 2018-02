Parreira quer rever Fred e Edmílson Ao anunciar a convocação da seleção brasileira para os amistosos de novembro, no Oriente Médio, o técnico Carlos Alberto Parreira explicou as duas novidades da lista. Junto com outros 20 jogadores, o volante Edmílson (Barcelona) e o atacante Fred (Lyon) foram chamados nesta quinta-feira, no Rio, e estão de volta ao grupo. A seleção brasileira jogará no dia 12 de novembro, contra os Emirados Árabes. E depois, encara o Kuwait All Star Team no dia 15. Recuperado de uma lesão no joelho que o deixou 9 meses longe do futebol, Edmílson ficou com o lugar de Renato, do Sevilla, nesta convocação. E Fred, que começa a se firmar na França, foi chamado para substituir o contundido Ronaldo. ?O Edmílson teve uma passagem boa conosco, mas se contundiu. Quero ver de perto como ele está. Já o Fred se firmou de vez no futebol europeu e, como surgiu a oportunidade, resolvi chamá-lo?, explicou Parreira, garantindo que falta pouco para fechar o grupo que vai à Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. ?O trabalho está praticamente encerrado e para quem nunca foi convocado realmente ficou difícil. Mas a comissão técnica está de olho em tudo que acontece.?