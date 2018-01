Parreira quer Ronaldo como líder da seleção na Copa O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, reafirmou nesta quarta-feira sua confiança no desempenho do atacante Ronaldo durante a Copa do Mundo da Alemanha, e disse que conta com ele para ser um dos líderes do elenco. "Ele tem que ser o exemplo, por tudo o que representa e por tudo que já passou. Além de jogar bem, ele ter a responsabilidade de ser nosso líder", disse. Durante palestra realizada em São Paulo, Parreira lembrou que Ronaldo é um dos jogadores mais experientes do grupo, pois vai para sua quarta Copa, e comparou sua má fase recente - tem sido alvo de vaias constantes da torcida do Real Madrid - à situação vivida por Branco às vésperas da Copa de 1994. O lateral-esquerdo, na época, se recuperava de uma contusão nas costas e era criticado por boa parte da opinião pública, que preferia a convocação da então revelação Roberto Carlos. Depois, foi peça fundamental na conquista do tetracampeonato. Questionado sobre como era trabalhar com tantas estrelas, o treinador da seleção se comparou ao maestro norte-americano Quincy Jones, que na década de 80 foi responsável pela gravação da música "We Are The World" com um grupo milionário de artistas, que incluía Michael Jackson e Bruce Springsteen, entre outros. Segundo Parreira, para trabalhar com astros do quilate de Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Kaká é preciso fazer com que o espírito coletivo se imponha acima dos egos de cada um. Parreira admitiu também que o esquema tático da seleção, com o chamado "quadrado mágico", ainda não está garantido na Copa. "Começa assim, mas, se não der certo, temos de ter flexibilidade e agir rápido", disse.