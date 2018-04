Parreira quer ser padrinho de Ronaldo O técnico Carlos Alberto Parreira está levando longe demais a sua função de cupido. Nesta segunda-feira, declarou-se publicamente candidato a padrinho do casamento de Ronaldo com a modelo-atleta Daniela Cicarelli, cerimônia que deverá ocorrer nos primeiros dias de janeiro. "Estou abençoando esta união desde o início", propagandeou o treinador da Seleção Brasileira, que escancara o sorriso ao falar do casal. Afinal, desde que o Fenômeno se uniu a uma das mais desejadas mulheres brasileiras, ninguém mais o chamou de "gorducho". Nem por pura inveja... E Parreira está coberto de razão. Quem fez o Fenômeno perder aqueles quilinhos a mais que emolduraram sua cintura durante muito tempo? Quem botou o jogador para correr até mesmo no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, ninho de sarados e saradas - e também de neuróticos e neuróticas pela boa forma física? Quem falou para o próprio Parreira "você puxa daí que eu puxo daqui"? É, Cicarelli tem mesmo crédito com o técnico da melhor seleção do mundo. Mas nesta segunda-feira Parreira fez mais do que elogiar a saudável e romântica relação. Defendeu publicamente o direito do artilheiro do Real Madrid de ganhar um dia a mais para se apresentar à Seleção Brasileira que disputará o amistoso contra a Alemanha, quarta-feira, em Berlim. "Ele sempre esteve em todas as convocações, participou de todos os jogos em que estava em condições de jogar. Por isso, foi liberado para chegar amanhã de manhã, o que não vai atrapalhar em nada o nosso trabalho". O motivo da liberação, como explicou o assessor de imprensa da Seleção e do jogador, Rodrigo Paiva, foi o noivado do atleta com a modelo. "Eles reuniram as famílias e trocaram alianças, oficializando o noivado", explicou. E na Seleção ninguém esconde que a felicidade de Ronaldo é dividida por todos os companheiros, seguindo o bom exemplo do chefe Parreira. Afinal, é cada vez mais visível o efeito provocado pelo namoro - agora noivado - sobre o desempenho físico e técnico do jogador. "A qualidade dele é indiscutível", disse Ronaldinho Gaúcho, logo após chegar a Berlim. Mas agora ele está muito feliz, joga com muita alegria. E a gente fica feliz por ele", disse o atacante do Barcelona.