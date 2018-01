Parreira recebe elogios por chamar Robinho Foi uma reação imediata. Bastou o técnico Carlos Alberto Parreira anunciar Robinho para o lugar de Rivaldo, para os brasileiros, logo em seguida, exaltarem a convocação do mais novo xodó da seleção. Em todo o País foi assim, mas mais especificamente em Santos, cidade já acostumada a reverenciar o atacante. "Deus ouviu nossos pensamentos e iluminou a cabeça do Parreira", disse o ex-jogador Mengálvio, que fez parte do quinteto fantástico santista da década de 60, que tinha ainda Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Clodoaldo também foi integrante de grandes formações do Santos e sabe o que é ser convocado ainda ?garoto? para a seleção. "No meu primeiro jogo com a camisa do Brasil tinha 17 anos, sabia que haveria muita cobrança, mas não me intimidei", lembra o ex-volante. Em sua opinião, Robinho tem personalidade suficiente para também não se acanhar e está em condições, assim como Diego, de conseguir vaga e brilhar entre os titulares. "O Parreira só fez o que todo mundo esperava: pôs Robinho e Diego, juntos, na seleção", comentou o ex-jogador Abel, que, como técnico das categorias de base do Santos, viu os primeiros passos dos dois atletas no futebol. "Parabéns ao Parreira, foi perfeita a convocação." Mengálvio, por sua vez, acha que Robinho deveria ter sido chamado há muito tempo. "Ele e o Diego são sensacionais, estava demorando perceberem." Se era tão óbvio assim que a dupla tinha de ser convocada, por que a demora? E o que teria feito Parreira voltar atrás? O senador Eduardo Suplicy (PT-SP), santista assumido, foi surpreendido pela notícia. "O que, o Robinho foi chamado para a seleção?! Que maravilha, ele já estava merecendo", foi a reação de Suplicy ao receber a notícia. "Não sei, não, mas acho que o Parreira já vai colocar os dois como titulares no próximo jogo", imagina, e se empolgou com essa perspectiva. "Têm de estar juntos, sozinhos são ótimos, lado a lado, são perfeitos; um completa o outro, como acontecia com Coutinho e Pelé", torceu mais do que analisou o senador.