Parreira rechaça título de "Seleção B" O técnico Carlos Alberto Parreira rechaçou o título de "seleção B" para o grupo que se apresenta amanhã, em Teresópolis, na região serrana do Rio, a fim de dar início aos treinos para a disputa da Copa América, em julho, no Peru. Craques como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Roberto Carlos e Cafu ficaram fora da lista, assim como os demais que compõem o time titular do Brasil. De acordo com o treinador, a equipe convocada é "forte e capaz", estando credenciada para vencer o torneio. "O futebol brasileiro é farto em grandes jogadores. E vamos levar um ótimo grupo para a competição." Parreira lembrou das cobranças corriqueiras que a seleção sofre toda vez que disputa um amistoso ou participa de jogos oficiais. "Não há como ninguém imaginar que o Brasil vai ser coadjuvante. Vai entrar na Copa América para buscar o título." Ele deixou claro mais uma vez que os jogadores que se destacarem no Peru podem vir a brigar por uma vaga de titular na equipe e justificou a ausência dos principais jogadores salientando que precisam de férias, para descansar, e continuar depois nas Eliminatórias do Mundial de 2006 em bom ritmo. A seleção inicia os treinos nesta segunda à tarde, na concentração da Granja Comary. Antes, às 11 horas, os atletas se apresentam à comissão técnica no Aeroporto Santos Dumont. Serão quatro dias de trabalho em Teresópolis, etapa em que os treinos físicos vão ter prioridade. Parreira quer uma avaliação detalhada do condicionamento de cada um, preocupado com as diversidades do grupo. Quase a metade dos convocados atua no exterior e está em período de férias, após temporada exaustiva na Europa. Dos 22 relacionados, 12 estão disputando o Campeonato Brasileiro e, alguns deles, a Copa do Brasil, situação que envolve o goleiro Júlio César e o meia Felipe, do Flamengo. Os dois vão ser dispensados para o jogo final da competição, na quarta-feira, contra o Santo André, no Maracanã. O mesmo critério seria utilizado para o São Paulo, se estivesse classificado para as finais da Taça Libertadores da América. Parreira e seus assistentes tinham programado inicialmente a apresentação para o dia 22, mas mudaram de idéia a fim de não entrar em choque com os clubes por causa do Brasileiro. A partir de terça-feira, os treinos vão ser em dois períodos até a viagem para o Peru, no final da noite de quinta-feira, em vôo fretado, com decolagem do Rio de Janeiro. Na sexta-feira, os jogadores fazem um único treino, à tarde, já na cidade montanhosa de Arequipa, sede do Brasil na primeira fase da Copa América. A seleção enfrenta o Chile, dia 8, a Costa Rica, dia 11, e o Paraguai, dia 14. Embora não tenha falado ainda sobre o time que vai escalar a partir dos primeiros treinamentos, Parreira não dispensará, de início, a experiência e a boa fase de alguns dos 22 convocados. São titulares dessa equipe o goleiro Júlio César, o zagueiro Juan, do Bayer Leverkusen, os meias Renato, do Santos, e Alex, do Cruzeiro, e o atacante Luís Fabiano, do São Paulo, cujo companheiro de setor deve ser Adriano, da Inter de Milão. Do grupo pentacampeão mundial, apenas um jogador foi selecionado, o meia Kleberson, que perdeu a condição de titular na ?seleção A? por causa de uma contusão e de uma seqüência de jogos como reserva no Manchester United.