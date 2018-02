Parreira reclama dos erros de passes Apesar da vitória sobre a Venezuela, por 3 a 0, nesta quarta-feira, em Belém, Carlos Alberto Parreira não gostou dos erros de passe. ?Nossa média é 18, 20, tivemos 27?, reclamou o treinador da seleção brasileira. Por outro lado, ele comemorou o fato de o Brasil terminar as Eliminatórias da Copa na primeira colocação. ?Era importante ganhar para terminar em primeiro lugar, o que conseguimos.? O técnico afirmou que vai escolher os 23 jogadores que irão ao Mundial da Alemanha pela média de desempenho nas competições disputadas pelo Brasil. ?Quanto ao esquema tático, o atual (com o quadrado mágico na frente) está praticamente garantido para iniciar a Copa?, admitiu Parreira. ?Desta vez, tudo foi muito mais tranqüilo. Foi uma boa Eliminatória. Não foi excepcional, mas foi boa. Nunca tivemos muitos problemas?, afirmou Parreira, após finalizar o trabalho vitorioso que levou o Brasil à Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.