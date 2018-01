Parreira rejeita vitória pelos cartões Carlos Alberto Parreira não quer ser campeão com a ajuda dos cartões. Crítico contumaz do regulamento do Torneio Rio-São Paulo, o treinador do Corinthians torce para que seu time não dependa do cartão para ser campeão. ?Não vou ficar feliz se o título vier desse jeito?, ressalta. ?Não quero ser campeão dessa forma.? O técnico do Corinthians, que precisa de apenas um empate hoje, no clássico contra o São Paulo, garante que não vai mudar o esquema de jogo da equipe para conquistar o título, o primeiro de Parreira no futebol paulista. ?Desde o início jogamos no ataque, com três atacantes. Não vamos, agora, atuar de outra forma, mudar nossa característica.? Leia mais no Estadão