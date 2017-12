Parreira repete contra Gana o Brasil dos primeiros jogos O técnico Carlos Alberto Parreira decidiu escalar para o jogo contra Gana, às 12 horas, o mesmo time titular das duas primeiras partidas na Copa do Mundo: Dida; Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos; Emerson, Zé Roberto, Kaká e Ronaldinho Gaúcho; Adriano e Ronaldo. O anúncio foi feito pela CBF no momento em que o ônibus da seleção chegava ao Westfalenstadion, palco da partida pelas oitavas-de-final da Copa. Com esse time, o Brasil venceu a Croácia, por 1 a 0, e a Austrália, por 2 a 0, mas não apresentou um futebol convincente. Saem Cicinho, Gilberto, Gilberto Silva, Juninho Pernambucano e Robinho, que foram titulares contra o Japão, quando o Brasil venceu por 4 a 1 e jogou sua melhor partida na Copa. Todos ficam no banco de reservas, à exceção de Robinho, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita e nem viajou para Dortmund - segue em Bergisch Gladbach em tratamento intensivo. Segundo o médico José Luiz Runco, ele terá condições de disputar o jogo das quartas-de-final, sábado, se o Brasil vencer Gana. Segundo a Fifa, a seleção de Gana também já está escalada, com: Kingston; Pantsil, Mensah, Shilla e Pappoe; Boateng, Muntari, Eric Addo, Draman e Appiah; Asamoah Gyan. Matéria atualizada às 10h58