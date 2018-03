Parreira ressuscita Eduardo Costa para seleção O técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, surpreendeu nesta terça-feira, ao convocar os jogadores que atuam no exterior e que participarão da Copa das Confederações, torneio que será disputado entre os dias 18 e 29 de junho, na França. Como era esperado, o treinador deixou de fora muitos dos pentacampeões - como Ronaldo, Rivaldo e Roberto Carlos - mas surpreendeu ao chamar jogadores que não frequentavam nenhuma lista de eventuais convocados, como o volante Eduardo Costa (Bordeaux) e o lateral e meia Fábio Aurélio (Valencia). A lista de convocados será completada na próxima terça-feira, dia 3 de junho, quando Parreira vai chamar os atletas que atuam no Brasil. NIGÉRIA - A CBF confirmou nesta terça-feira o amistoso da seleção brasileira contra a Nigéria no dia 11 de junho. A partida será realizada em Abuja - a capital do país africano - e servirá de preparação para a Copa das Confederações. Nesta competição, o Brasil integra o Grupo B, ao lado de Estados Unidos, Camarões e Turquia. No grupo A estão França, Colômbia, Japão e Nova Zelândia. O Brasil estréia no dia 19, contra Camarões. Dois dias depois enfrenta os Estados Unidos, e encerra sua participação na primeira fase contra a Turquia, no dia 23. Os dois primeiros colocados de cada grupo disputam a semifinais no dia 26. A final está marcada para o dia 29. Goleiros Dida (Milan) Laterais Belletti (Villarreal) Fábio Aurélio (Valencia) Zagueiros Roque Junior (Milan) Juan (Bayern Leverkusen) Lúcio (Bayer Leverkusen) Meio-campistas Eduardo Costa (Bordeaux) Emerson (Roma) Zé Roberto (Bayer Munique) Atacantes Adriando (Parma) Ronaldinho Gaúcho( PSG)