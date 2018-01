Parreira reúne a seleção no Rio O meia Elano, do Santos, não vai se apresentar à seleção nesta terça-feira apenas como um coadjuvante do time de Carlos Alberto Parreira. Ele vai ter a oportunidade, em três dias de treinos, de disputar uma vaga de titular para a estréia do Brasil nas eliminatórias do Mundial de 2006, no jogo com a Colômbia, domingo, em Barranquila. Palavra de Parreira. "Perdi um titular (Kléberson, contundido) e agora vou ter de fazer uma nova escolha. O Elano é uma opção, vamos aguardar; vou ter de pensar sobre isso", disse. A delegação se reúne no fim da tarde no Aeroporto Internacional Tom Jobim e segue depois para a Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio. Uma luxação de ombro durante partida do Manchester United, domingo, tirou o meia Kléberson da seleção e possibilitou a convocação do jovem atleta do Santos. Parreira não se cansou de elogiar Elano. "Ele é versátil, não se limita a atuar numa única faixa de campo; organiza o jogo, defende, lança e chuta bem a gol, chega à frente com facilidade, é um talento do futebol brasileiro", afirmou o técnico, ressaltando ainda o excelente desempenho de Elano no Campeonato Brasileiro de 2002 e na atual temporada. "Sabe jogar como meia ofensivo, mais recuado e até como lateral, é de qualidade técnica superior." Com o desfalque inesperado, Parreira não repetiu o discurso da semana passada, quando declarou que o time titular seria conhecido no primeiro treino da equipe, quarta-feira, em Teresópolis. "Vou estudar com calma a nova situação que se criou." Ele pode também utilizar Kaká ou Diego como meia-direita, deixando assim Ronaldo e Rivaldo na frente, ou mesmo Ronaldo e Luís Fabiano, com Rivaldo atuando como meia-esquerda - o que é menos provável. A tendência é de que esta vaga esteja entre Zé Roberto e Alex. Como pretende jogar no 4-4-2, Parreira deve armar o time com os dois volantes - Emerson e Gilberto Silva. Essas dúvidas, porém, serão suprimidas com o passar dos treinos na Granja Comary. O atacante Ronaldinho Gaúcho só vai ser dispensado pelo Barcelona quarta-feira e deverá participar dos treinos da seleção somente a partir de quinta. Os cinco atletas do Milan convocados, Dida, Cafu, Roque Júnior, Kaká e Rivaldo, têm previsão de chegada em Teresópolis apenas no final da noite desta segunda. Na sexta-feira pela manhã, a seleção tem atividades programadas para Teresópolis. À tarde, viaja para Barranquila. Após o jogo com a Colômbia, domingo, o grupo desloca-se para Manaus, onde enfrentará o Equador, dia 10.