Parreira revela expectativa especial por sorteio da Copa

"As expectativas são muito grandes e o sorteio marca o início da Copa do Mundo para mim e para todos os outros técnicos envolvidos", disse Parreira, que comandará a seleção da África do Sul, anfitriã da competição.

O treinador tem no currículo o título de 1994 com a seleção brasileira, que comandou também em 2006. Em 1982, ele treinou o Kuwait, em 1990 os Emirados Árabes e em 1998 a Arábia Saudita. Em nenhum caso, a sensação antes do sorteio foi a mesma desta sexta, segundo o treinador.

"Já estive em outros sorteios. Como treinador do Brasil a minha expectativa era tão grande quanto a de hoje. Mas esta é ainda mais especial porque a África do Sul é o país-sede da Copa do Mundo", afirmou.

A seleção sul-africana será uma das oito cabeças de chave do Mundial, pelo fato de receber o torneio. Para manter a tradição de todos os anfitriões anteriores, que sempre passaram da primeira fase, os sul-africanos precisam contar com certa dose de sorte na definição dos grupos, já que os resultados recentes da equipe têm sido ruins.