Parreira revive trio corintiano na Seleção O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, vai armar o time para o amistoso contra a Nigéria, em Abuja, na quarta-feira, com o trio que fez sucesso em sua temporada à frente do Corinthians: o lateral Kléber e o atacante Gil, além do meia Ricardinho, hoje no São Paulo. A decisão foi tomada hoje, com o corte por contusão do lateral-esquerdo Fábio Aurélio, do Valência, da lista dos convocados para o confronto africano (amistoso contra a Nigéria, dia 11) e a disputa da Copa das Confederações da França, entre os dias 18 e 29. Gilberto, do Grêmio, foi chamado para ocupar a vaga. "Como não vou poder contar com o Alex (meia do Cruzeiro, que só viajará na quinta-feira por estar disputando a final da Copa do Brasil) o pensamento é o de reviver o trio de sucesso do Corinthians", disse Parreira, quando deixava a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A seleção se apresenta domingo à noite para a viagem à África. Depois do amistoso, a delegação embarca direto para Paris. Parreira lamentou a ausência de Fábio Aurélio e lembrou que esta seria uma boa oportunidade de observar o atleta, já que tinha a intenção de escalá-lo entre os titulares. O técnico não comentou, mas a Agência Estado apurou com funcionários da CBF que a contusão do atleta do Valência provocou desconfiança nos membros da comissão técnica. O Valência, antes de enviar um comunicado oficial pedindo a dispensa de Fábio Aurélio, por causa de uma contusão na rótula e de uma tendinite no joelho esquerdo, havia tentado liberar por duas vezes o atleta. Em dois fax à CBF, o clube alegou que a ausência do jogador prejudicaria a equipe por ainda estar disputando o Campeonato Espanhol. O técnico da seleção ainda lamentou a ausência do Brasil na disputa dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, mas considerou oportuna a decisão, devido aos problemas da organização do evento e do "sacrifício" que os clubes sofreriam. O treinador, no entanto, lembrou que a competição seria mais uma oportunidade de observar novos atletas. Sobre a importância dos Jogos Pan-Americanos, Parreira foi incisivo: "há dez anos digo que para o futebol brasileiro somente importa a Copa do Mundo, o resto é perfumaria". À vontade, o técnico da seleção explicou que todos os esforços no País são voltados para o Mundial e suas eliminatórias. As demais competições proporcionam a oportunidade de reunir e conhecer melhor os jogadores, por causa de sua efemeridade.