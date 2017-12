Parreira: "Ronaldo pode ser o Pelé de 2006" O técnico Carlos Alberto Parreira vive a expectativa de poder reunir Ronaldo, Rivaldo e Roberto Carlos para o novo desafio da seleção brasileira: vencer as Eliminatórias do Mundial de 2006. A estréia será dia 7, contra a Colômbia, em Barranquilla. Em entrevista ao Estado, ele conta os obstáculos que teve de superar em casa para voltar à seleção, segredos para não envelhecer rapidamente no cargo. Fala também de seus hobbies, da guerrilha colombiana, de quem, acredita, não haverá hostilidade durante a permanência de três dias do time do Brasil no país. E ainda faz uma aposta, com convicção: Ronaldo será o grande nome do Mundial da Alemanha e tem tudo para repetir Pelé, ?cuja melhor Copa foi a última?, a de 1970. Leia mais no Estadão