Parreira: sai a 1ª lista das eliminatórias O técnico Carlos Alberto Parreira vai convocar nesta sexta-feira à tarde (14h30) os jogadores que atuam no exterior para as duas primeiras partidas seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. O Brasil estréia na competição no dia 7 de setembro, contra a Colômbia, em Barranquilla. No dia 10, enfrenta o Equador, em Manaus. O treinador, no entanto, tem problemas. Ele confidenciou que pretende chamar Rivaldo, mas o jogador se recupera de uma contusão muscular na coxa direita, ficando de fora, inclusive, da pré-temporada. Além de Rivaldo, os outros possíveis convocados do Milan (Roque Júnior, Kaká, Dida e Cafu) só estariam liberados a partir do dia 1º, quando o time estréia no Campeonato Italiano. Parreira antecipou que serão chamados os principais astros do penta, como Ronaldinho, Roberto Carlos e Ronaldinho Gaúcho. O último, porém, só poderá jogar contra o Equador, pois terá de cumprir suspensão pela expulsão contra a Turquia, pela Copa das Confederações. A lista será completada na terça-feira (dia 26), quando o treinador vai chamar os atletas que jogam no Brasil.