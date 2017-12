Parreira se junta a Zagallo no time dos supersticiosos Coordenador técnico da seleção brasileira, Zagallo já ficou famoso por suas superstições. Agora é o treinador Carlos Alberto Parreira que também admite ter suas manias. Apesar delas não ganharem jogo, pelo menos ajudam a trazer mais confiança para a disputa da Copa do Mundo da Alemanha. Fã do número 13, Zagallo está empolgado com o fato de o Brasil fazer sua estréia nesta Copa justamente num dia 13 - nesta terça-feira, contra a Croácia, em Berlim. Além disso, será Dia de Santo Antônio, seu santo protetor. ?Santo Antônio está do nosso lado?, avisou o carismático coordenador da seleção. Apesar de garantir que não é tão fanático como Zagallo, Parreira revelou que também tem suas superstições. Para começar, o técnico contou que desceu do avião com o pé direito, para dar sorte, na chegada da delegação à Alemanha, na semana passada. Além disso, Parreira disse que seu número da sorte é o 7. ?E como essa será a 7ª Copa da minha carreira, acho que vai dar tudo certo?, brincou o treinador, durante a entrevista coletiva de domingo, ainda em Königstein, antes da delegação do Brasil seguir para Berlim. Programação Por conta dessas superstições, Parreira provavelmente deve entrar com o pé direito no Estádio Olímpico de Berlim, onde a seleção faz o treino de reconhecimento do gramado nesta segunda-feira, a partir das 16h15 (11h15 pelo horário de Brasília). Um pouco depois, às 18h30, será a vez da Croácia fazer seu treinamento e conhecer o local da partida. Afinal, será no Estádio Olímpico de Berlim que o Brasil fará sua estréia na Copa, contra a Croácia. O jogo será nesta terça-feira, a partir das 21 horas (16 horas pelo horário de Brasília).