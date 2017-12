Parreira sem Ronaldinho e Roberto Carlos Depois de Roberto Carlos, o técnico Carlos Alberto Parreira perdeu no domingo mais um titular da Seleção para os jogos contra Peru (dia 16) e Uruguai (19) pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo: Ronaldinho Gaúcho sofreu um estiramento muscular na coxa direita durante o jogo do Barcelona contra o Betis e precisará de três semanas para se recuperar, segundo os médicos do clube. A CBF ainda não se pronunciou sobre a contusão do jogador. Parreira deve convocar um substituto que atue no futebol brasileiro. Ronaldinho sofreu a lesão aos 14 minutos do primeiro tempo e tentou voltar ao campo com uma proteção elástica na coxa mas não suportou e teve de sair aos 19. Ele será submetido nesta segunda-feira à tarde a uma ressonância magnética e não deverá nem viajar para o Brasil - os jogadores da Seleção se apresentarão na terça-feira à noite em Teresópolis. "Acho que viajar não faria bem a ele, mas a decisão não depende de nós e sim da CBF", disse o médico Lluis Till. Parreira pode até convocar outro jogador, desde que seja de um clube brasileiro. Foi assim com Leandro, lateral-esquerdo do Cruzeiro, convocado para a vaga de Roberto Carlos. No jogo contra a Colômbia, pela primeira rodada das Eliminatórias, Ronaldinho Gaúcho não pôde jogar por estar suspenso e sua vaga no time foi ocupada por Alex. O técnico Carlos Alberto Parreira não vai exigir do lateral-esquerdo Júnior, já confirmado como titular do Brasil no jogo com o Peru, dia 16, o mesmo papel desempenhado na seleção por Roberto Carlos, cortado do grupo por causa de uma lesão muscular. De acordo com Parreira, Júnior vai ter de fazer "o que sabe", sem a obrigação de apoiar o ataque com o ímpeto do atleta do Real Madrid. "Até porque ele joga mais na habilidade, no toque, não tem a ?explosão? do Roberto e, portanto, deve atuar dentro de suas características." Parreira admitiu que a ausência de Roberto nos dois próximos compromissos do Brasil nas Eliminatórias do Mundial de 2006 vai representar uma perda expressiva para a seleção. Disse que o atleta vive o melhor momento profissional e se destaca por ter a capacidade de decidir uma partida num lance isolado, assim como outros jogadores consagrados da equipe. Sem citá-los, referia-se a Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo. "Qual a seleção do mundo que não gostaria de ter o Roberto Carlos no time?" Hoje, ele é um jogador completo, maduro." O treinador lembrou da potência do chute de Roberto para dizer que ele é um atleta "diferenciado". "Mas não é só por isso, é pelo conjunto de suas qualidades. Ele é único em cobranças de falta com violência e precisão, em chutes de fora da área, em cruzamentos que deixam a bola fora do alcance do goleiro." Entre as virtudes de Roberto Carlos, o técnico menciona também a confiança que ele transmite aos demais colegas de time e o respeito que impõe aos adversários. "A experiência que ele adquiriu também é notável." Apesar de lamentar a exclusão de Roberto nos jogos com Peru e depois com Uruguai, Parreira deixou claro que Júnior está preparado para substituí-lo. Ele ressaltou a importância de reunir sempre os melhores, até em amistosos, para que a seleção não seja prejudicada com a eventual saída de um titular. "Às vezes a gente ouve dizer que fulano ou beltrano só fica na reserva, coisa e tal, que não têm oportunidade, mas não é assim, sempre vai haver uma situação ou outra em que o atleta convocado será escalado por alguma necessidade." Parreira fez elogios ao lateral do Parma. Disse que ele tem se destacado no clube italiano e é um atleta de grupo, já totalmente integrado à seleção, e com participação louvável na Copa do Mundo de 2002, quando chegou a marcar um gol - o único em 18 jogos pela seleção - contra a Costa Rica. "Não haveria nem como não o escalar. O Leandro (do Cruzeiro, relacionado para suprir a falta de Roberto Carlos) vai ficar como opção na reserva." Júnior já foi convocado 39 vezes para defender o Brasil, a primeira vez em 1996, num amistoso em que a seleção venceu a Bósnia por 1 a 0, em Salvador. Lesão - Roberto Carlos se contundiu num jogo pela Liga dos Campeões da Europa, terça-feira, entre Real Madrid e Partizan. Ele saiu de campo aos 8 minutos de jogo. Depois de submetido a um exame de ressonância magnética, ficou constatada uma ruptura de fibras de músculo da coxa esquerda. O jogador só deverá voltar às atividades regulares em três semanas. Televisão - Parreira aproveitou o fim de semana para assistir a várias partidas do Campeonato Brasileiro pela TV. Havia feito isso na última quarta-feira, quando viu seis jogos. "Vejo 20 minutos de um, 20 de outro, dá para ter uma idéia boa de como os clubes estão jogando e consigo também observar os atletas, muitos dos quais já conheço."