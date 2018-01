Parreira só confirma Ronaldinho e Kaká O técnico Carlos Alberto Parreira deixou escapar que Ronaldo, Adriano e Robinho vão brigar por duas vagas na Seleção Brasileira que vai disputar a Copa do Mundo no ano que vem, na Alemanha. Em entrevista ao canal por assinatura Sportv na noite de ontem, o treinador descartou a possibilidade de utilizar um quinteto de ataque no Mundial de 2006 e deixou pistas de que não vai abrir mão dos meias Kaká e Ronaldinho Gaúcho. Ao ser perguntado se preferia atuar com quatro ou cinco jogadores a partir do meio-campo, o treinador foi categorico. Disse que vai usar quatro. Quem seriam eles, no entanto, Parreira demonstrou estar em dúvida. ?Ter os jogadores que nós temos é realmente difícil decidir, mas se eu tenho como base Kaká pela direita e Ronaldinho Gaúcho pela esquerda, teremos de pensar sobre o restante?, disse ele, numa indicação de que só os dois citados estão garantidos. "Para saber entre os três da frente, qual é a melhor dupla, só testando. Só jogando. Não dá para saber antes disso", acrescentou. Classificada por antecipação para a Copa do Mundo de 2006, a Seleção vai encerrar sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas enfrentando a Bolívia no dia 9 de outubro, em La Paz, e a Venezuela no feriado do dia 12 de outubro, em Belém. O Brasil é segundo colocado na tabela de classificação das Eliminatórias com 30 pontos, um a menos que a Argentina. Depois das Eliminatórias, a Seleção se reúne para o amistoso contra Emirados Árabes, dia 12 de novembro, em Abu-Dhabi.