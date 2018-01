Parreira só escala 3 do time de Scolari Com Luís Fabiano no ataque e apenas três titulares da equipe pentacampeã mundial - Lúcio, Kléberson e Ronaldinho Gaúcho -, o Brasil disputa amanhã o quarto amistoso do ano sob comando de Carlos Alberto Parreira. Vai enfrentar a Nigéria, na cidade de Abuja, com transmissão pela TV Globo, a partir das 14h30. O time nunca atuou junto e fez apenas um treino, de 30 minutos, o que aumenta a possibilidade de um novo fracasso. Nos outros jogos da temporada, perdeu para Portugal e empatou com China e México. O técnico vai levar a campo o trio Kléber, Ricardinho e Gil, com quem trabalhou no Corinthians em 2002. "Não havia no futebol mundial, ano passado, três canhotos num mesmo time com mais potencial que eles", afirmou Parreira, após anunciar a equipe. O amistoso faz parte da preparação visando à Copa das Confederações, na França. O Brasil estréia na competição dia 19, contra Camarões. Depois, enfrenta Estados Unidos e Turquia, pela primeira fase. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) minimizou a importância do torneio e deu sinal verde a Parreira para deixar fora da relação de convocados os principais jogadores da seleção, como Ronaldo, Rivaldo, Cafu e Roberto Carlos. O técnico também evitou chamar os atletas do Santos, em atividade na reta final da Taça Libertadores da América. De acordo com Parreira, o amistoso de amanhã e a Copa das Confederações servirão de laboratório para as eliminatórias do Mundial de 2003, cuja estréia do Brasil está prevista para setembro, com a Colômbia. A partida contra a Nigéria é um teste para Gil e Luís Fabiano, que podem ser úteis nas eliminatórias, embora não ameacem a posição de Ronaldo e Rivaldo. Também terá utilidade para Kléber. Se mostrar serviço, pode vir a se firmar como reserva imediato de Roberto Carlos, deixando para trás Júnior e Athirson. No gol, Dida é o titular enquanto Parreira permanecer na seleção, a não ser que tenha uma queda de rendimento inimaginável. Belletti ainda vive à sombra de Cafu e Juan tem contra si um quarteto de zagueiros, não-convocados por contusão, que goza de prestígio com Parreira: Edmílson, Roque Júnior, Anderson Polga e Luisão. No meio, Emerson vai substituir Gilberto Silva, outro poupado para ter direito a férias, e Ricardinho pode voltar a lutar por uma vaga entre os escolhidos para a seleção de verdade. Brasil: Dida; Belletti, Juan, Lúcio e Kléber; Emerson, Kléberson, Ricardinho e Gil; Luís Fabiano e Ronaldinho Gaúcho.