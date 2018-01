Parreira só tem uma dúvida na seleção Nunca, ou quase nunca, foi tão fácil para Carlos Alberto Parreira escalar a seleção brasileira. Mesmo faltando quatro dias para o jogo contra o Paraguai, marcado para domingo, em Porto Alegre, o treinador já praticamente definiu os titulares. Só há uma posição indefinida, na zaga. A dúvida é entre Juan e Roque Júnior, ambos do Bayer Leverkusen, e Lúcio, do Bayern de Munique. Os três vão brigar por duas vagas. Parreira comandou nesta quarta-feira um treino tático de 50 minutos, utilizando apenas metade do campo da Granja Comary, em Teresópolis, e iniciou a atividade com Lúcio e Roque Júnior entre os titulares. "Mas ainda não decidi, vou resolver na sexta-feira ou no sábado", explicou o treinador, colocando Juan na briga pela vaga. Os favoritos são mesmo Roque Júnior e Lúcio, que só perderão lugar se forem muito mal nos treinamentos de quinta e sexta-feira. O resto do time terá Dida, Belletti (Cafu está suspenso), Roberto Carlos, Emerson, Zé Roberto, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Robinho e Adriano.