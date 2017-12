Parreira sonha com hegemonia em Copas Sempre comedido e avesso a exageros, o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, surpreendeu nesta terça-feira ao afirmar que a conquista da sexta Copa do Mundo, em 2006, assegurará ao País uma hegemonia entre 200 a 300 anos no futebol. Ele argumentou que haverá dois blocos na disputa pela Copa da Alemanha. De um lado estarão Brasil e Argentina e, no outro, os 14 times europeus tentando impedir as duas seleções sul-americanas de chegar ao título. Pareira revelou seu desejo de não enfrentar Portugal na primeira fase da competição, além de querer fugir de um embate contra o time anfitrião. ?Eles não querem que a seleção chegue ao hexa porque quem ficaria mais próximo tem três títulos (Itália e Alemanha). O Brasil hexacampeão seria imbatível ao longo de 200, 300 anos e os últimos resultados mostram que estamos no caminho certo?, enfatizou Parreira. Em seguida, falou sobre o sorteio da Copa do Mundo que ocorrerá na próxima semana. ?Brasil, Portugal, Japão e Costa Rica é um grupo possível de ser formado, mas não gostaria que se concretizasse por causa da dificuldade dos adversários. Preferia enfrentar os portugueses mais adiante e, quanto a Alemanha, é melhor nunca enfrentarmos os donos da casa. Se ela cair fora antes...Mas, não tenho medo deles.? O técnico da seleção não se esqueceu ainda de elogiar o atacante Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, premiado na segunda-feira com a ?Bola de Ouro?, pela revista francesa France Football. ?O Ronaldinho não fica restrito só ao seu talento. Ele não é aquele presepeiro de circo. Mantém seu rendimento e desempenho, é aplicado e hoje realmente é o melhor do mundo. Melhor para a seleção brasileira?, frisou o treinador.