Parreira supera o trauma de 94 Mesmo rejeitando o cargo de técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira foi seduzido pelos amigos de sua nova comissão técnica e aceitou voltar. O treinador contou nesta quarta-feira que as pressões sofridas durante sua segunda passagem no comando do time, entre 1991 e 1994, o traumatizaram e sua esperança era a de ser somente o coordenador-técnico. O trabalho de convencimento feito por Zagallo e pelo supervisor Américo Faria foi fundamental para Parreira mudar de opinião. ?O Américo me mostrou que hoje não existe mais aquela pressão de 1994. Até porque, naquela época, o Brasil não ganhava um título Mundial há 24 anos?, disse Parreira, que tem compromisso verbal para permanecer à frente da equipe até 2006 e receberá cerca de R$ 200 mil, por mês. Parreira lembrou de seus 35 anos de amizade com Zagallo para explicar o importância do coordenador em sua decisão. Os dois foram apresentados pelo preparador-físico Admildo Chirol. Na ocasião, Parreira foi mostrar um trabalho com slides que vinha realizando sobre as seleções européias, como a da Inglaterra e Alemanha, para Zagallo, então técnico do Botafogo. ?Nossa família nos perguntou se éramos loucos de voltar para a seleção?, brincou Zagallo, em mais um discurso emocionado, onde já previu o hexacampeonato Mundial da seleção. ?E falei para eles que tinha me despedido do cargo de técnico e que minha mulher vai ter que me engolir como coordenador.? Enquanto Zagallo frisou a importância desta nova parceria entre ele e Parreira, o técnico da seleção destacou o objetivo principal: classificar o Brasil para a Copa do Mundo e conquistar o título. Para ele, Brasil e Argentina têm a obrigação de conseguir a vaga. ?O passado deve ser esquecido e, hoje, o clima está mais leve?, comparou Parreira. ?Tanto é verdade que após sermos vice-campeões do Mundo em 1998 ninguém foi execrado.? Além de Zagallo e Faria, vão compor a nova comissão técnica da seleção o assistente Jairo Lopes Leal, os preparadores-físicos Moraci Sant?anna e Paulo Paixão, o treinador de goleiros Wendell, o médico José Luiz Runco e o fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan. Destes, somente o técnico, o coordenador e o supervisor do time serão fixos. Os outros profissionais permanecerão exercendo suas funções em seus respectivos clubes. Zagallo foi o responsável por sintetizar o espírito da reedição da comissão-técnica vitoriosa em 1994. ?A vida não nos pertence. Deus é que nos guia. Jamais poderia pensar que em 2003 essa dupla retornasse.?