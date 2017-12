Parreira surpreende e barra Robinho O técnico Carlos Alberto Parreira surpreendeu e desfez o quarteto de ataque da Seleção Brasileira. No treino coletivo desta terça-feira - o único antes do amistoso contra a Croácia, em Split - o treinador escalou o meia Ricardinho para a vaga de Ronaldinho Gaúcho, suspenso das Eliminatórias e que por isso não foi convocado. Com isso, Robinho vai para a reserva. Parreira planeja um time mais cauteloso, num esquema 4-4-2. Ricardinho vai compor o meio-campo ao lado de Emerson, Zé Roberto e Kaká. O meia do Milan será o responsável pela ligação com a dupla de atacantes, formada por Adriano e Ronaldo. A seleção deverá começar o amistoso com a seguinte formação; Dida, Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos; Emerson, Zé Roberto, Ricardinho e Kaká; Adriano e Ronaldo.