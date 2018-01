Parreira surpreende o Corinthians O anúncio de Carlos Alberto Parreira como novo técnico da seleção brasileira surpreendeu até mesmo Jairo Leal, assistente técnico do treinador no Corinthians. ?Se eu tivesse apostado todo o meu dinheiro, que não é muito, em ele aceitar ou não (o cargo de técnico da seleção) eu teria perdido tudo o que eu tinha. Falei com o Parreira dois dias antes e ele me dizia que queria consciliar o cargo de coordenador da seleção com o de técnico do Corinthians porque queria disputar a libertadores", afirmou Jairo Leal, anunciado nesta segunda-feira como novo assistente técnico da seleção. Já o preparador físico Moraci Sant?anna credita o ?sim? de Parreira à forte amizade do treinador com Américo Faria (supervisor), Zagallo (coordenador) e o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). "Eles são muito amigos do Parreira. De certo os três juntos colocaram ele na parede para convencê-lo", disse Moraci Sant´Anna, que também vai trabalhar na seleção. Jairo Leal soma a esta lista o nome do ex-presidente da Fifa, João Havelange. "Me parece o João Havelange, que é uma pessoa que o Parreira respeita muito, também intercedeu e acabou influindo." Os jogadores do Corinthians demonstraram entusiasmo com a presença do ex-comandante na seleção. ?Ele é um técnico ganhador. Merece", afirmou o lateral Rogério. ?Já tive oportunidade com o Vanderlei (Luxemburgo) e com o Luiz Felipe (Scolari) na seleção. Agora espero ter uma chance com Parreira." O zagueiro Fábio Luciano mostrou-se mais modesto. "Não vou criar expectativa porque a seleção tem uma base que é a seleção pentacampeã. Mas se por ventura houver uma convocação vou ficar muito feliz." Gil, que teve ótimo desempenho nas mãos de Parreira, acredita que só com mais um bom ano poderá sonhar com uma chance com a camisa amarela. "Pelo conhecimento que ele tem de nós, as chances de convocação aumentam, mas tudo vai depender do que a gente fizer nesta temporada."