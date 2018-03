Parreira também chama zagueiro Anderson Como o zagueiro Luisão sofreu um leve estiramento muscular na coxa esquerda, o técnico Carlos Alberto Parreira resolveu convocar Anderson, do Corinthians, para os dois próximos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa. O Brasil enfrentará o Paraguai, domingo, em Porto Alegre, e a Argentina, dia 8 de junho, em Buenos Aires. Segundo o médico da seleção, José Luís Runco, Luisão terá condições de se recuperar a tempo de disputar a Copa das Confederações, de 15 a 29 de junho, na Alemanha. Assim, ele fica com o grupo. E Anderson jogará apenas os dois jogos das Eliminatórias. A seleção já está treinando na Granja Comary, em Teresópolis. E esse não foi o primeiro problema de Parreira. Além da liberação do atacante Adriano para a final da Copa da Itália, ele perdeu o meia Alex, que está contundido e foi cortado - Edu entra em seu lugar.